У ВР кажуть, що держава втратила інтерес до Промінвестбанку

Закон «Про першочергові заходи запобіганню негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» не передбачає націоналізації «Промінвестбанку» – пункт про виділення коштів для цього був вилучений з остаточної редакції документа.

Про це УНІАН повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. (Антикризовий закон був прийнятий ВР 31 жовтня, 3 листопада його підписав Президент – УНІАН).

Як уточнили в Комітеті, за результатами голосування депутатів цей пункт був виключений з тексту антикризового закону.

«Держава не візьме участі в націоналізації «Промінвестбанку». Це буде приватний інвестор», - заявили в Комітеті.

Як повідомляв УНІАН, у проекті антикризового закону (від 28 жовтня 2008 р. № 3309-4) було передбачено внести зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Ст. 33 пропонувалося викласти у такому вигляді: «Встановити, що збільшення статутного капіталу ВАТ «Експортно-імпортний банк України» в розмірі 1 млрд. грн. здійснюється з метою придбання ним акцій ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Нагадаємо, 30 вересня Національний банк України прийняв рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного обсягу коштів у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено тільки 2 млрд. грн.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ стала рейдерська атака, що спровокувала дострокове відкликання вкладів населення, у свою чергу це викликало ускладнення при проведенні платежів.

30 жовтня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що в дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».

Ідею націоналізації ПІБ підтримували Рада Національного банку України, голова Верховної Ради, член Ради НБУ Арсеній ЯЦЕНЮК і президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

Сьогодні, 4 листопада, прес-служба «Альфа-банку» (Україна) заявила, що банк у консорціумі з групою інвесторів, інтереси яких представляє Микола ЛАГУН, завершують узгодження умов угоди про купівлю «Промінвестбанку» (Київ).

«На даному етапі узгодження документів ще не завершене. У разі підписання документів буде зроблено офіційну заяву банку", - йдеться в повідомленні прес-служби.