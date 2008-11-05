Нацбанк підтвердив продаж Промінвестбанку

Національний банк України заявляє, що 3 листопада ц.р. новий стратегічний інвестор пред`явив права на володіння та управління 68% акцій ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») і фактично став його основним власником.

Як сказано в повідомленні НБУ, реєстрація прав нового власника здійснена у встановленому законодавством порядку.

Водночас тимчасовому адміністратору - заступнику голови НБУ Володимирові КРОТЮКУ, якого було введено відповідно до постанови Нацбанку 7 жовтня 2008 року, представлено комплекс заходів для фінансового оздоровлення банку. Він передбачає вливання в банк коштів у розмірі, який повністю відновить його платоспроможність і ліквідність протягом місяця. Також до кінця поточного року буде здійснено рекапіталізацію «Промінвестбанку», в результаті його статутний капітал зросте більш як у 5 разів.

Як наголошується в повідомленні НБУ, заходи тимчасового адміністратора та нового власника банку повністю узгоджено з правлінням Національного банку України.

Тимчасовий адміністратор, відповідно до Регламенту правління НБУ та чинного законодавства (зокрема, ст. 78 Закону України «Про банки та банківську діяльність»), упродовж 5 днів сформує нові керівні органи «Промінвестбанку», а саме: Наглядову раду та Правління.

Після цього, як наголошується в повідомленні НБУ, відповідно до чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України, діяльність «Промінвестбанку» повернеться до звичного режиму функціонування.

Як повідомляв УНІАН, «Альфа-Банк (Україна)» заявляв, що в консорціумі з групою інвесторів, інтереси яких представляє Микола ЛАГУН, закінчує узгодження умов придбання «Промінвестбанку» (Київ).

«Альфа-Банк» наголошував, що «в разі підписання документів буде зроблено офіційну заяву".

Нагадаємо, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного обсягу коштів у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено тільки 2 млрд. грн.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором було призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБу стало дострокове відкликання вкладів населення, що призвело до ускладнень під час проведення платежів.

30 жовтня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що в дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».

Сьогодні, 5 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Мінфін і Мінекономіки остаточно вирішити проблему «Промінвестбанку».

Президент закликав В.ПИНЗЕНИКА особисто проконтролювати вирішення проблеми «Промінвестбанку». «За найближчі сім днів ми маємо вирішити проблему «Промінвестбанку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що до 14 листопада цей банк отримає «перший фінансовий транш». Він додав, що за даними «Нацбанку», вчора було вперше зафіксовано збільшення вкладів у цей банк. За його словами, «ми зафіксували позиції», і тепер важливо, щоб цей позитивний процес тривав.