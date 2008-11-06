Вкладникам Промінвестбанку зробили сюрприз

Вкладники «Промінвестбанку» дістали можливість використовувати депозити для придбання нерухомості в ЗАТ «Національна будівельна компанія».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як ідеться в повідомленні, такий варіант здійснення операції між НБК та інвесторами, які є клієнтами ПІБ, компанія запропонувала банку минулого тижня.

«Якщо клієнт "Промінвестбанку" має розрахунковий рахунок або заощадження, він може перевести необхідну суму на рахунок НБК у ПІБі і стати інвестором нерухомості компанії НБК», – заявив голова правління ЗАТ «Національна будівельна компанія» Павло СТЬОПКІН.

У компанії зазначили, що перекласти гроші з одного рахунку на іншій усередині банку зможуть тільки клієнти ПІБу, що мають розрахунковий рахунок або депозит, термін якого добігає кінця, закінчився або має формат «до запитання».

Як зазначають у компанії, НБК продовжує роботу під час кризи, оскільки інвестувала в будівництво власні кошти, а не кредитні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заявив, що 3 листопада ц.р. новий стратегічний інвестор пред`явив права на володіння і управління 68% акцій ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») і фактично став його основним власником.

Як зазначили в банку, новий власник банку буде представлений до кінця тижня.

У той же час, як підкреслюють в НБУ, тимчасовому адміністратору - заступнику голови НБУ Володимиру КРОТЮКУ, який був введений відповідно до постанови Нацбанку 7 жовтня 2008 року, представлений комплекс заходів з фінансового оздоровлення банку, він передбачає вливання в банк коштів у розмірі, який повністю відновить його платоспроможність і ліквідність впродовж місяця. Також до кінця ц. р. буде здійснена рекапіталізація «Промінвестбанку», в результаті його статутний капітал зросте більш ніж у 5 разів.

Тимчасовий адміністратор, відповідно до Регламенту правління НБУ і чинного законодавства (зокрема, ст. 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), впродовж 5 днів сформує нові керівні органи «Промінвестбанку», а саме: Наглядову раду і правління.

Після цього, як підкреслюють в НБУ, відповідно до чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України, діяльність «Промінвестбанку» повернеться до звичайного режиму функціонування.

Довідка УНІАН. ЗАТ «НБК» на ринку України з 2004 року. За цей час компанія ввела в експлуатацію 17 будинків. На сьогодні НБК реалізує проекти з будівництва багатоквартирних житлових будинків у ЖК «Парковий» і ЖК «Троєщина». На етапі здачі в експлуатацію знаходиться 24-поверховий будинок у ЖК «Кристал-Оболонь».