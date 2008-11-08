Пірати захопили 8 росіян, 4 громадян Естонії та одного - Грузії

На борту захопленого піратами Сомалі данського сухогруза перебувають вісім громадян Росії, повідомляє сайт "Морской бюллетень - Совфрахт", посилаючись на дані компанії-судновласника Clipper Group.

За його даними, у складі екіпажу, який потрапив у полон, також четверо естонців і один грузин. Інформацію про росіян на борту підтверджує агентство Reuters.

Данський сухогруз CEC Future, який виходив з порту Близького Сходу до Азії під прапором Багамських островів, був захоплений в Аденській затоці 7 листопада. Екіпаж судна складається з 13 осіб. Поки пірати не висували ніяких вимог щодо звільненню судна.

У районі нападу, нагадує Лента.ру, перебуває російський сторожовий корабель "Неустрашимый", відряджений забезпечити безпеку російського судноплавства.