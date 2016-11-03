У Києві вкладники збанкрутілих банків перекрили Хрещатик: сталися сутички з поліцією

Як передає кореспондент УНІАН, люди вимагають від влади, зокрема від голови НБУ Валерії Гонтаревої, щоб їм виплатити гроші, які вони мали у банку.

Також учасники акції, яких близько 100 осіб, намагалися підпалити шини, які загасили пожежники, що знаходяться на місці події.

Поблизу учасників акції також перебувають декілька сотень правоохоронців – співробітники патрульної поліції та Нацгвардії.

Мітингувальники не пропускають автотранспорт через вулицю Хрещатик, за винятком громадського транспорту (автобусів).

Вкладники збанкрутілого банку «Михайлівський» на Хрещатику вимагають повернення коштів pic.twitter.com/pX1TnM2jsC — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 ноября 2016 г.

Всі інші автомобілі поліція спрямовує в об'їзд через вулицю Михайлівську.

Одразу на перетині вулиці Хрещатик і Михайлівської між вкладниками неплатоспроможного банку “Михайлівський” і поліцейськими виникли сутички.

Правоохоронці почали відтісняти мітингувальників з проїжджої частини, вони почали чинити опір поліції.

Один з учасників акції підпалив фаєр та кинув його у поліцейського. Фаєр потрапив в обличчя одному з правоохоронців. Після цього поліцейські почали затримувати найактивніших учасників спротиву. Інші мітингувальники почали їх відбивати у поліцейських.

Нраазі протистояння поліцейських з активістами-вкладниками банку продовжується на розі біля Будинку профспілок.

Поліцейським вдалося затримати декількох активістів, їх посадили у поліцейський автомобіль. Машину оточили правоохоронці, щоб вона могла виїхати з місця події. Проте мітингувальники заблокували автомобіль, що стояв на перехресті вулиці Михайлівської та Хрещатика біля світлофора. Пізніше машині із затриманим вдалося залишити місце сутички.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняття рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко пішов з посади, банк під прикриттям технічного збою обмежив доступ куратора НБУ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Як згодом з'ясував Фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голові правління банку «Михайлівський» Дорошенко, який підозрюється у розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.