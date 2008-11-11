У Севастополі створили антикризовий комітет

У Севастополі міська державна адміністрація і міська рада створили антикризовий комітет на чолі з головою МДА Сергієм КУНІЦИНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради сьогодні на сесії, обговоривши план дій щодо мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи, крім того, зобов`язали створений антикризовий комітет (міська держадміністрація пропонувала створити робочу групу) впродовж місяця розробити план заходів щодо подолання наслідків фінансово-економічної кризи і надати його на затвердження грудневої сесії міськради.

Голова міськради Валерій САРАТОВ, коментуючи в інтерв`ю журналістам рішення сесії, зокрема, зазначив, що дві гілки міської влади мають намір діяти злагоджено, щоб перезимувати і максимально зберегти економіку міста від можливих потрясінь. Одним із найважливіших він вважає питання збереження робочих місць.

Міська рада сьогодні ж більшістю голосів запровадила мораторій на перегляд комунальних тарифів. Водночас, вирішено винайти кошти міського бюджету на покриття збитків підприємств ЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська державна адміністрація останнім часом двічі пропонувала міськраді підвищити в 2-3 рази тарифи на теплозабезпечення і квартплату, які на сьогодні є одними з найнижчих в Україні.