Вартість нафти впала нижче 55 доларів

Ціна барреля нафти на світових ринках впала нижче позначки в 55 доларів. Про це повідомляє агентство AFP.

На біржі ICE в Лондоні ціна грудневих ф`ючерсів на нафту марки Brent досягла 54,92 доларів за баррель. Це мінімальний показник з січня 2007 року, уточнює агентство.

Напередодні баррель нафти Brent подорожчав на 1,73 долара - до 59,08, а в Нью-Йорку нафта марки WTI зросла в ціні на 1,37 долара до 62,41 за баррель. Підвищення вартості нафти було викликане новинами про те, що влада Китаю схвалили план допомоги економіці країни, який оцінюється більш ніж у 580 мільярдів доларів.

Лента.ру