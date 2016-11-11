Волонтери довели абсурдність шоу ФСБ РФ із затримання "українських диверсантів" (фото, відео)

Виявилося, що вилучена зброя не бойова, а призначена для гри в страйкбол, йдеться на сайті міжнародної розвідувальної спільноти Informnapalm.

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1) Страйкбольный автомат АК KTR (CYMA CM040J). Зеленими стрілками позначені дроти для підключення акумулятора. У цій моделі він перебуває під кришкою ствольної коробки.

2) Страйкбольный автомат Ср-3 «Вихор».

3) Пневматичний пістолет MP-654K. Зверніть увагу на два зуби казенника ствола. У пістолета Макарова ПМ, а так само газовому та травматичному аналогу цих зубів немає.

4) Страйкбольні гранати з наповнювачем у вигляді гороху РГС-4.

5) Газ для заправки страйкбольної зброї Puff Dino PDGG-1100 Green Gas.

"Все, що знайдено не в квартирі, невідомо КИМ(?) і невідомо КОЛИ(?), без присутності затриманого і понятих у цивілізованих країнах не є доказом. Що вкотре вказує на постановочне шоу ФСБ для середньостатистичного російського обивателя", - підсумували волонтери.

Нагадаємо, вчора ФСБ РФ заявила про затримання членів "диверсійної групи". За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру "Номос" Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка. Російські силовики звинуватили їх у підготовці диверсій на території півострова. Кримський "суд" заарештував їх на два місяці.