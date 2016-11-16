В Києві презентували Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS

У заході взяли участь Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, генерал-майор Олег Грунтковський; меценат Андрій Мацола, захисники України та капелани.

За даними ЗСУ психологічну реабілітацію сьогодні пройшли понад 43 000 бувших військовослужбовців. Проте ця цифра має бути більшою, адже в зоні АТО свою службу несли медики, добровольці, волонтери. Підтримати всіх, хто повернувся з війни, держава може лише з допомогою громадських організацій та меценатів. Саме тому Генеральний штаб ЗСУ підтримав ініціативу Андрія Мацоли у створенні Центру практичної допомоги захисникам України AXIOS.

“Підписання Меморандуму про співпрацю між Генеральним штабом Збройних Сил України та Центром AXIOS – це гарний приклад того, як шляхом об’єднання зусиль державних органів та громадськості можна спільно вирішувати важливі соціальні завдання в інтересах військовослужбовців та членів їхніх сімей, – розповідає генерал-майор Олег Грунтковський. – Для нас дуже важливо, щоб захисники України, які з честю виконали свій військовий обов’язок, отримували можливість бути успішними у мирному житті та впевнено дивилися у завтрашній день”.

Фахівці Центру AXIOS проаналізували досвід різних країн, громадяни яких брали участь у бойових діях. Виявляється, що швидкому повноцінному поверненню до мирного життя дійсно сприяють два фактори – розуміння й підтримка сім’ї та улюблена справа. Команда Центру сфокусувала свої зусилля саме на цих двох напрямках роботи.

Допомогу ветеранам та їхнім рідним в Центрі надають кращі психологи, а також капелани, які працюють задля відновлення душевної та духовної рівноваги українських захисників. Також Центр AXIOS спеціалізується на працевлаштуванні колишніх бійців – підвищення кваліфікації чи перекваліфікація, робота над резюме, підготовка до співбесіди, супровід при оформленні на роботу та в процесі адаптації на новому робочому місці, психологічна підтримка. Крім того, тут працюють спеціалісти, що надають консультації та підтримку з будь-яких юридичних питань.

Ініціатор створення Центру AXIOS, український бізнесмен та меценат Андрій Мацола розповідає, що ідея заснування Центру належить колишнім учасникам АТО, та пояснює: “Головний напрямок роботи нашого Центру – це системна допомога в працевлаштуванні тих, хто повернувся з передової. Я, як підприємець, добре знаю, наскільки важливо займатись тією справою, котру любиш і до якої маєш талант. Ми будемо намагатися визначити сильні сторони наших хлопців та прислухатися до їхніх побажань щодо працевлаштування. Наша ціль і наше завдання – надати їм змогу займатися тією справою, до якої вони мають талант, щоб наші захисники якнайшвидше змогли забути весь той жах, який їм довелось пережити, і повернутись до нормального мирного життя”.

Місію Центру практичної допомоги захисникам України AXIOS схвалив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він благословив добру справу та зазначив, що Українська Православна Церква Київського Патріархату з перших днів військової агресії на Сході підтримує українських бійців. За 2 роки майже 400 капеланів Київського Патріархату несли свою службу поряд з українськими воїнами. Повертаючись у свої єпархії, вони продовжують спілкування з демобілізованими бійцями та підтримують їхні родини. Патріарх вже вкотре наголосив, що війна на Сході закінчиться перемогою України, бо ми захищаємося, а не нападаємо. “Як нам ставитись до захисників Вітчизни? Як до великих героїв, як до зразка поведінки по відношенню до своїх ближніх, як до тих, хто життя віддає за нас. Бо Христос Спаситель сказав, що ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою готовий покласти за друзів своїх”, – сказав Предстоятель Київського Патріархату.

Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS вже працює в Києві на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.