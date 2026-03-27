Кінець страйкам: Lufthansa врегулювала суперечку щодо зарплат із наземним персоналом

Принаймні цього року страйків наземного персоналу авіакомпанії не буде.

Страйки персоналу авіакомпаній та аеропортів у Німеччині вже давно стали звичною справою, оскільки таким чином працівники за підтримки профспілок домагаються поліпшення умов праці.

Найбільше при цьому страждають звичайні пасажири, рейси яких скасовуються через подібні акції протесту. Однак тепер для них є хороші новини.

Як пише Tagesschau, найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa та профспілка ver.di нарешті підписали нову колективну угоду, що стосується приблизно 20 тисяч співробітників наземного персоналу.

За словами обох сторін, співробітники Lufthansa Technik і Lufthansa Cargo отримають загальне підвищення заробітної плати приблизно на 4,6% у два етапи: заднім числом на 2,2% з 1 січня 2026 року та на 2,4% з 1 березня 2027 року.

Для наземного персоналу Lufthansa AG перший етап набере чинності роком пізніше через складну економічну ситуацію. Колективний договір укладено на 26 місяців, до кінця лютого 2028 року.

"Цей колективний договір забезпечує стабільність у непевні часи. Співробітники отримуватимуть у середньому на 220 євро на місяць більше", – зазначив головний переговорник від ver.di Марвін Решинський.

Це означає, що принаймні цього року страйків наземного персоналу авіакомпанії не буде. Втім, страйки інших підрозділів Lufthansa, як і раніше, можливі. Наприклад, з початку 2026 року вже двічі влаштовували страйки пілоти перевізника, однак цей спір поки що не врегульовано.

Німеччина – не єдина країна, де страйки псують життя авіапасажирам

Варто зазначити, що подібні страйки періодично відбуваються й в інших країнах Європи, зокрема в Іспанії, Італії, Португалії та Франції.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в Іспанії з кінця березня анонсовано цілу низку страйків персоналу аеропортів, зокрема на Великдень.

