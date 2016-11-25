Нацрада винесла попередження телеканалу екс-"регіонала" за трансляцію політичної реклами

Як повідомляє прес-служба Нацради, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 24 листопада.

«Моніторинг супутникового мовлення «NewsOne» в період з 5 по 11 серпня 2016 року зафіксував у часовому проміжку з 17:00 до 23:00 вихід політичної реклами партії «За життя» загальним обсягом 36 хвилин 42 секунди. ... 15 вересня була призначена позапланова перевірка, яка засвідчила факт трансляції такої реклами, що порушує вимоги частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». ...Нацрада застосувала до телеканалу санкцію «оголошення попередження», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба пояснила, що ця реклама була віддалена від інших передач на початку і в кінці словами «політична реклама» і мала ознаки передвиборчої агітації.

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«Політична реклама є однією з форм передвиборчої агітації, проведення якої передбачає наявність виборчого процесу в Україні. За відсутності виборчого процесу в Україні розміщення реклами, зокрема й політичних партій, має відбуватися на загальних підставах і з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про рекламу», - зазначив регулятор.

Згідно з повідомленням, членами Нацради з цього питання було виявлено деякі колізії законодавства і відсутність роз'яснень, у зв'язку з чим встановлення істини покладається на суд.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2016 року Нацрада призначила позапланову перевірку телекомпанії «Новини 24 години» за трансляцію політичної реклами партії «За життя», що суперечило чинному законодавству України.

NewsOne - український інформаційний телеканал, який працює з червня 2010 року. Входить у всі основні кабельні мережі України і присутній в ефірному цифровому пакеті в Києві і області. З січня 2014 року телеканал належить члену фракції «Опозиційний блок», народному депутату Євгену Мураєву. Мураєв є співзасновником партії «За життя».