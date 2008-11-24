Тимошенко проведе дві наради

У понеділок, 24 листопада, о 14:00 під головуванням прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань формування резерву енергетичного вугілля та розрахунків за нього.

Як повідомляє Урядовий портал, цього ж дня о 15:00 Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду щодо виконання Меморандумів з підприємствами металургійної та хімічної промисловості і домовленостей з представниками вугільної галузі та аграрно-промислового комплексу.

Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під‘їзди, 7-й поверх. Мала зала.

Акредитація (до 11.30, 24 листопада) за тел.: 256-75-81, 8-067-239-07-72, 8-050-385-55-21, 8-067-656-52-40, 8-067-230-17-05