Тимошенко доручила розібратися з ядерною енергією

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила вивчити доцільність повернення до ідеї об`єднання НАЕК «Енергоатом» з підприємствами атомно-промислового комплексу для забезпечення фінансування їх розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем`єр дала під час наради, присвяченої розвитку інфраструктурних проектів в енергетиці та вугільній галузі.

«Йдеться про створення єдиного комплексу на базі «Енергоатому» щодо власного ядерно-паливного циклу, і було б абсолютне доцільно мати такі проекти біля тих могутніх господарюючих суб`єктів, які на сьогоднішній день можуть забезпечити фінансування, стабільну підтримку і розвиток. «Енергоатом» прямо зацікавлений в тому, щоб були створені системи забезпечення власним ядерним паливом, і я вважаю, що нам потрібно провести всі об`єднувальні роботи. Тобто всі підприємства, які зараз мають відношення до власного ядерно-паливного циклу, потрібно вводити в структуру «Енергоатому». І потрібно робити так, щоб фінансові ресурси, постійно циркулюючі через цю систему, не доводилося шукати штучно», - сказала прем`єр.

При цьому вона зазначила, що у разі відсутності у НАЕК «Енергоатом» достатніх коштів на розвиток перспективних проектів в атомно-промисловому комплексі уряд готовий залучати кредитні кошти.

«Якщо не зможемо фінансувати наступного року за рахунок оборотних коштів «Енергоатому» і закладеної націнки в тарифах, значить, залучатимемо довгострокові кредитні ресурси», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ідея залучення НАЕК «Енергоатом» як фінансового донора для розвитку підприємств атомно-промислового комплексу була ініційована урядом Віктора ЯНУКОВИЧА в 2006 році. За ініціативою Мінпаливенерго, очолюваного тоді Юрієм БОЙКОМ, було створено державний концерн «Укратомпром», до якого, крім НАЕК «Енергоатом», увійшли шість держпідприємств і ряд дослідних інститутів.

Створення концерну за участю НАЕК «Енергоатом» було піддано різкій критиці з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який своїм указом від 13 серпня 2007 р. припинив дію постанов Кабміну про створення «Укратомпрому» і звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності цих постанов Конституції України. Президент, зокрема, зазначав, що входження «Енергоатому» до складу концерну створює ризики для відчуження з держвласності атомної генерації, оскільки статутом держконцерну передбачено користування активами зазначених підприємств на засадах повного господарського ведення.

І хоча КС відмовив у відкритті провадження за поданням Президента, 24 грудня 2007 р. Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО все ж таки скасував постанову про створення держконцерну «Укратомпром». У квітні 2008 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення державного концерну «Ядерне паливо», який є по суті правонаступником ліквідованого «Укратомпрому», проте без участі НАЕК «Енергоатом». 10 вересня Кабмін затвердив статут концерну «Ядерне паливо».

До складу концерну включено держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, що створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології». Після завершення санації до складу концерну також планується включити ДП «Цирконій».