Порошенко і Гройсман закликали уважніше ставитися до людей з інвалідністю

Президент України Петро Порошенко закликав співвітчизників до толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями. Про це йдеться у зверненні з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, оприлюдненому на сайті глави держави.

«Ми повинні сформувати у свідомості толерантне ставлення до наших громадян, які мають особливість, пов’язану з інвалідністю», - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що громадяни з інвалідністю – рівноправні члени соціуму. «Але я свідомий того, що поки що українське суспільство та влада перебувають на шляху визнання цінності кожного з вас, вашої сміливості, мужності, патріотизму та здібностей в усіх сферах життя», - звернувся він до людей з обмеженими можливостями.

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«Ви щодня підтверджуєте Україні та всьому світу, що інвалідність не є перешкодою ані на шляху до самовідданого захисту Батьківщини, ані у значних спортивних, наукових та інших досягненнях. Окремий низький уклін і глибока шана тим чоловікам і жінкам, які під час захисту України на Сході отримали інвалідність. Держава усвідомлює свій обов’язок забезпечити вам можливість повною мірою користуватися тими правами й свободами, за які ви боролися та які самовіддано захищали», - зауважив глава держави і додав: «Запевняю, що кожен із вас може розраховувати на підтримку держави».

Звертаючись до парламентарів та посадовців, Порошенко зазначив, що їхній основний обов’язок перед людьми з інвалідністю – створити для них справедливе, доступне сьогодення, в якому вони житимуть і творитимуть без будь-яких обмежень і бар’єрів, укоренити у свідомості кожного громадянина України глибоку повагу до людей з інвалідністю та усвідомлення їхніх рівних прав і можливостей.

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За словами президента, події останніх трьох років зробили «свій страшний відбиток» на здоров’ї й добробуті людей, особливо тих, хто має ознаки інвалідності. «Тепер до таких категорій додалися учасники антитерористичної операції, цивільні постраждалі, внутрішньо переміщені особи з інвалідністю. Це посилює нашу відповідальність перед зазначеними громадянами України щодо забезпечення їх правової та соціальної захищеності», - наголосив він.

«Ми з вами маємо потужний ресурс, який зобов’язані реалізувати, – прагнення здолати бар’єри, що унеможливлюють повноцінне життя людей з інвалідністю в суспільстві», - зауважив глава держави у зверненні до парламентарів та посадовців.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю закликав уважніше ставитися до людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляється на його сторінці в соцмережі Facebook.

«Я хочу звернутись до кожного і нагадати, що увага і турбота про людей з інвалідністю не повинна обмежуватись одним днем. Наше завдання – не просто розвивати міста без бар’єрів з відповідною інфраструктурою, але й змінити своє ставлення – стати добрішим, уважнішим і посприяти тому, щоб життя людей з інвалідністю стало комфортнішим», - наголосив Гройсман.

За його словами, добре та уважне ставлення до людей з обмеженими можливостями є не лише індикатором зрілості держави, але й індикатором людяності і поваги нації в цілому.