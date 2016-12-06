День ЗСУ у Львові: на вулицях вже зібралися військові та техніка, рух транспорту частково змінено (фоторепортаж)

У Львові 6 грудня відбудеться "Марш захисників України", присвячений 25-ій річниці Збройних cил України.

В марші візьмуть участь механізовані та танкові війська, десантники, артилерія, Нацгвардія. Більше третини учасників маршу - колишні бійці АТО. Закривати марш будуть волонтери.

У зв'язку з маршем в місті будуть частково змінені маршрути громадського транспорту.

Зокрема, як зазначають у прес-службі Львівської міської ради, ділянки доріг від вул. Князя Романа – пл. А. Міцкевича – пр. Свободи – до вул. Торгової тимчасово будуть перекритими для руху, тому громадський транспорт, який курсує через пр. Свободи, курсуватиме за схемою об’їзду недільних та святкових днів. Також водіїв приватного транспорту просять оминати зазначені ділянки доріг.