Блудного тернопільського єпископа Мстислава позбавили сану

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської єпархії УАПЦ, відповідне рішення прийняв учора у Києві Архієрейський собор під головуванням предстоятеля УАПЦ Макарія (Малетича).

На Архієрейському соборі представники духовенства розглянули питання щодо стану справ в Тернопільській та Хмельницькій єпархії УАПЦ та постановив вивести Високопреосвященнійшого архієпископа Мстислава (Гук) з числа єпископів УАПЦ.

Читайте також"Брудні" розваги та розкаяння священика УАПЦ: фігурант прокоментував скандал (відео)

В зв’язку з рішенням та зверненням єпархіального собору Тернопільської єпархії Архієрейський собор призначив правлячим єпископом Тернопільської єпархії Преосвященнійшого Віктора (Бедь), єпископа Мукачівського і Карпатського, із збереженням за ним керівництво Карпатською єпархією.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні єпископ Тернопільский і Подільський Мстислав у компанії керівників тернопільської церкви Різдва Христового в місцевому барі випивали у піст, після чого влаштували бійку.

Згодом собор УАПЦ відправив Мстислава на покаяння у монастир, однак він рішення собору не виконав.