На Львівщині затримали прикордонника, який брав хабарі за безперешкодне ввезення товарів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції, прикордонника затримали ввечері 6 грудня під час одержання хабара в розмірі 520 дол. США.

У інспектора також вилучили інші зібрані за зміну хабарі, загалом - 1,1 тис. дол. США та 12 тис. грн, а також чорнові записи із зазначенням осіб, від яких отримав кошти за свої послуги.

Встановлено, що інспектор прикордонного загону організував корупційну схему заробітку: за хабарі він дозволяв громадянам безперешкодно ввозити товари на територію України, а якщо кошти йому не сплачували - створював труднощі при перетині кордону.

Читайте такожКерівників львівської міграційної служби за хабар засуджено до 5 років ув'язнення

До злочинної схеми прикордонник задіяв рідного брата – цивільну особу. У більшості випадків чоловік безпосередньо отримував гроші, які потім передавав родичу-прикордоннику.

На якому пункті пропуску на українсько-польському кордоні затримали інспектора-хабарника у поліції не повідомляють, посилаючись на те, що наразі тривають слідчі дії і встановлюється можлива причетність до корупційних схем інших працівників відомства.

За даним фактом військовою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Посадовця прикордонної служби затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.