Теплохід, вперше в історії України названий на честь героя-прикордонника, вирушив у плавання (фоторепортаж, відео)
14:10, 08 грудня 2016Суспільство
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Теплохід Дунайського пароплавства отримав ім'я Ігоря Момота.
Вперше в історії України цивільне судно отримало ім'я героя-прикордонника
Він загинув два роки тому, боронячи український кордон від атаки російсько-терористичних військ.
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Ігор Момот три роки керував Ізмаїльським прикордонним загоном на Одещині. Після початку російської агресії створив підрозділ "Кордон" й вирушив до зони АТО. Герой АТО свого часу взяв участь у проекті "Наш Шевченко".
Після проходження усіх необхідних процедур з ім’ям легендарного героя судно було спущене на воду.
Варто зауважити, що, як правило, ім’я воїнів-героїв носять військові кораблі.
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