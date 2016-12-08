Теплохід, вперше в історії України названий на честь героя-прикордонника, вирушив у плавання (фоторепортаж, відео)

Він загинув два роки тому, боронячи український кордон від атаки російсько-терористичних військ.

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Ігор Момот три роки керував Ізмаїльським прикордонним загоном на Одещині. Після початку російської агресії створив підрозділ "Кордон" й вирушив до зони АТО. Герой АТО свого часу взяв участь у проекті "Наш Шевченко".

Після проходження усіх необхідних процедур з ім’ям легендарного героя судно було спущене на воду.

Варто зауважити, що, як правило, ім’я воїнів-героїв носять військові кораблі.