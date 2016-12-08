Аеропорт "Бориспіль" через негоду призупинив обслуговування рейсів, "Жуляни" змінюють розклад

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" тимчасово призупинив обслуговування рейсів у зв'язку з погіршенням погодних умов. Про це повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з аномально складними метеорологічними умовами та інтенсивним крижаним дощем тимчасово призупинено обслуговування авіарейсів аеропорту "Бориспіль". Уважно стежте за змінами в розкладі рейсів на нашому онлайн-табло", - повідомили представники аеропорту.

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Також сьогодні у зв'язку з погіршенням погоди про зміни у графіку рейсів повідомили в столичному аеропорту "Київ" (Жуляни).

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами в розкладі рейсів з'явилися зміни. Будь ласка, слідкуйте за розкладом рейсів на on-line табло аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% усіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

За 11 місяців "Бориспіль" збільшив пасажиропотік на 17% – до 7,9 млн осіб. При цьому в листопаді аеропорт зафіксував новий рекордний показник зростання пасажиропотоку - кількість обслужених пасажирів порівняно з листопадом минулого року зросла на 30% і перевищила 660 тис. осіб.

За підсумками 2016 року аеропорт планує збільшити пасажиропотік на 15,4% - до 8,4 млн осіб.