Україна шукає нові ринки збуту в Тихому океані

Україна шукає нові ринки збуту в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР), оскільки стрімкий розвиток економіки основних країн-гравців АТР, зокрема КНР, Індії, Японії, Республіки Корея, є сприятливим для подальшого розвитку двостороннього економічного співробітництва, переконаний міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки.

Країни цього регіону є важливим ринком збуту промислових, сільськогосподарських, військово-технічних товарів та послуг, а також додатковим джерелом вуглеводнів, промислової та аграрної сировини, стратегічним міжнародним комунікаційним вузлом, вважає міністр.

Б.ДАНИЛИШИН підкреслює, що зацікавленість у співробітництві з країнами цього регіону зокрема обумовлена й тим, що навколо країн АТР проходять життєво важливі морські транспортні комунікації, а також знаходиться одна з найпродуктивніших рибопромислових зон Світового океану.

Міністр економіки України наголосив, що останнім часом при розбудові двосторонніх відносин України з групою розвинених країн регіону вони виявляють все більш підвищений інтерес в отриманні доступу до передових технологій в галузі машино-, авіа- та суднобудування, космосу, матеріалознавства, біотехнологій тощо.

«Це створює передумови для подальшого розвитку двостороннього науково-технічного співробітництва, співпраці в сфері передачі технологій», - вважає Б.ДАНИЛИШИН.

Він повідомив, що країни АТР зацікавлені у придбанні українських сировинних ресурсів для розбудови власних секторів економіки, зокрема металургійної, хімічної, ядерноенергетичної тощо.

«За умови успішної реалізації програми з відновлення «Великого шовкового шляху» Україна може стати транспортно-транзитним центром перевалки товарів з Південної Азії до країн Західної та Південної Європи», - зазначив міністр.

У Мінекономіки підкреслюють, що в системі зовнішньоекономічних пріоритетів Китаю Україна розглядається як один із найважливіших партнерів серед країн Східної Європи та СНД, посідаючи 2 місце за обсягом двосторонньої торгівлі у цьому географічному просторі.

За даними Держкомстату України, за 9 місяців 2008 року постачання українських товарів до КНР збільшилося у 1,6 рази – до 469,2 млн. дол. Україна здебільшого виступає постачальником сировини та матеріалів до КНР, включаючи продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 37,2% в загальній структурі експорту, мінеральні продукти – 30,6%.

Також, підкреслюють у Мінекономіки, стан двосторонньої торгівлі між Україною та Республікою Індія протягом останніх 7 років демонструє стрімке зростання двостороннього товарообігу, який за ці роки збільшився у 4,8 рази, причому Україна має позитивне сальдо торгівельного балансу. Україна виступає постачальником до Індії продукції металургійної промисловості, машинотехнічної продукції та мінеральних добрив.

Динамічно розвиваються торговельно-економічні відносини з Японією. У структурі торгівлі послугами в експорті з України переважають: транспортні послуги; різні ділові, професійні та технічні; інші ділові (операційний лізинг). В імпорті: державні послуги; послуги юридичним особам; послуги транспорту та зв’язку.

Двосторонній товарообіг з Республікою Корея має сталу динаміку нарощування. Головною позитивною ознакою розвитку двосторонньої торгівлі у 2008 році є відновлення позицій українського експорту та його збільшення за січень-вересень 2008 року в 4,4 рази.

У структурі експорту послуг переважають: різні ділові, професійні та технічні послуги; транспортні послуги; послуги з ремонту; комп’ютерні послуги; подорожі; послуги зв’язку. У імпорті: державні послуги, не віднесені до інших категорій; транспортні послуги; подорожі; різні ділові, професійні та технічні послуги; комп’ютерні послуги; фінансові послуги.

За даними Держкомстату України, прямі іноземні інвестиції з країн АТр в економіку України за станом на кінець червня 2008 року становили 376,8 млн. дол. США та збільшилися у 2008 році на 37,2 млн. дол. (на 11,0%).

Основними інвесторами в регіоні є: Республіка Корея (170,0 млн. дол. США), Японія (65,7 млн. дол. США), Сінгапур (24,9 млн. дол. США), Індія (24,5 млн. дол. США), В’єтнам (24,0 млн. дол. США), Китай (13,8 млн. дол. США).

За перше півріччя 2008 року найбільше зріс капітал нерезидентів з Маршаллових островів – на 10,8 млн. дол. США, Сінгапуру – на 8,8 млн. дол. США, Японії – на 5,7 млн. дол. США, Китаю – на 4,7 млн. дол. Водночас з Республіки Корея приріст інвестицій за цей період становив 2,4 млн. дол. США.