Під Одесою відкриється резиденція Святого Миколая (відео)

Воно відбудеться вже в цю неділю, 18 грудня, а 19 числа Микола Чудотворець почне свій святковий прийом, передає 7 канал.

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Перш ніж потрапити в резиденцію, гостям доведеться пройти весь святковий маршрут. Перша зупинка – трапезна Святого Миколая. Тут можна відпочити після дороги й смачно пообідати.

У сусідньому будинку будуть проводити концерти, зустрічати гостей і готувати їх до знайомства зі Святим Миколаєм. Діти можуть написати листа Чудотворцю, розповісти про себе і свої заповітні бажання.

А в резиденції біля святкового дерева в яскравому вбранні сидить сам Чудотворець. Побувати в резиденції можна до 19 січня включно.