Повернення кредитів: експерти радять відверто говорити з банками

Щоб сплатити кредити українці дедалі частіше йдуть на злочини. Статистика свідчить: кількість крадіжок, які спровоковані наміром віддати кредит до банку, в Україні зростає. Утім, експерти радять вести переговори з банківськими установами.

Особливо проблемними залишаються повернення валютних позик. Типова ситуація: курс долара виріс, банк підняв ставку, а дохід пересічного позичальника знизився - у кращому випадку, якщо не звільнили з роботи – бо криза. У такій ситуації чимало людей йдуть на крайнощі й злочинним шляхом здобувають гроші, або взагалі не платять кредит.

У коментарі „Німецькій хвилі ” експерт з банківських справ Степан Кубів повідомив, що повернення кредитів – це пріоритетна проблема. Якщо скрутно, позичальнику слід звернутися у банк і пояснити причини несплати, вважає експерт. На його думку, банкам вигідніше піти на співпрацю з клієнтом і реструктурувати сплату кредиту, аніж забирати заставу. Водночас, аби уникнути психологічного тиску, експерт радить письмово звертатися у банк:

„Найкраще, коли клієнт з банком спілкуватиметься у вигляді переписки. І скористається юридичною консультацією”. Ці листи можна буде використати у суді, якщо справа перейде у юридичну площину. Експерт також вважає, що послугами колекторних агентств, які займаються „вибиванням” грошей у недобросовісних позичальників, нині користуються не багато банків, бо цей сектор послуг не розвинений, та й діяльність таких агентств законодавчо не врегульовано.