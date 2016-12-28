Коста-Ріка скасувала візи для українців

19:28, 28 грудня 2016
Суспільство
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Коста-Ріка скасувала візи для громадян України на подорожі до 90 днів.

"Безвіз" діє на поїздки до 90 днів / facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України-

Уряд Коста-Ріки з грудня 2016 року запровадив безвізовий режим для громадян України, пред’явників будь-яких типів паспортів. Про це повідомили у Департаменті консульської служби міністерства закордонних справ України у Facebook.

Однак, «безвіз» із країною діє на поїздки до 90 днів. 

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«Необхідною вимогою в’їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше ніж 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки», - йдеться у повідомленні. 

Крім того зазначається, що при виїзді з території держави має бути сплачений збір у розмірі 29 дол. США, незалежно від типу паспортного документа подорожуючого.

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Теги: #паспорт#віза#Коста-Ріка