Жителі міста у Полтавській області прикрасили найвищу живу ялинку в Україні (відео)

Зелену красуню, що виросла у невеликому містечку Зіньків, не стали рубати, а прикрасили і запросили подивитися на новорічне диво фахівців з національного реєстру рекордів. У результаті був зафіксований новий рекорд України, повідомляє ТСН.

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Це дерево вважають центральною ялинкою Зінькова вже не одне десятиріччя. У новорічну ніч місцеві приходять до нього загадувати бажання.

"Знаєте, у нас батьки святкували 30 років тому свій новий рік, а в цьому році і ми будемо святкувати під цією ялинкою", - кажуть місцеві.

Пенсіонер Володимир Омельченко пригадує, як 23-річним брав участь у висадці цього дерева. Зараз чоловікові майже 80 років.

"Ми її десь брали із питомника, а як саджали, то їй було вже років три-чотири. Тобто їй 55 приблизно", - каже він.

Як повідомляв УНІАН, 26-метрова головна ялинка країни приїхала на Софійську площу в Києві з села Вишневці Івано-Франківської області. Її гілки прикрасили 1 тисячею яворівських іграшок, згори донизу спіраллю падають гірлянди, довжина яких загалом становить 3 кілометри, також на ялинці - 42 тис. ліхтариків.