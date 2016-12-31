Повітряний кордон України у новорічну ніч охоронятимуть кілька тисяч військових

У новорічну ніч повітряний простір України охоронятимуть декілька тисяч військовослужбовців, які чергуватимуть на командних пунктах і пунктах управління, у складі чергових ланок. Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Зазначається, що до чергування будуть залучені зенітні ракети, радіотехнічні та спеціальні війська, екіпажі літаків МіГ-29 та Су-27.

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«З метою ефективного контролю за порядком використання повітряного простору України здійснюється постійна взаємодія пунктів управління чергових сил зі штабом АТО, Управлінням державної охорони та державними органами, які здійснюють обслуговування повітряного простору України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Протягом 2016 року загинуло 211 військовослужбовців Збройних Сил.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні в Маріуполі.

«Лише протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних Сил України віддали своє життя за мир і свободу нашої держави, захищаючи її від агресора. Схиляємо голови перед пам'яттю солдатів і офіцерів, які загинули за Україну», - сказав глава держави.