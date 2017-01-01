У Києві націоналісти проводять смолоскипну ходу до дня народження Степана Бандери

Як передає кореспондент УНІАН, марш проходить центральними вулицями столиці й повинен завершитися народним віче Майдані Незалежності за маршрутом: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Активісти вийшли на проїзджу частину вулиці Володимирська. Їх супроводжують військовослужбовці Національної поліції, відгороджуючи від автомобілів, які курсують вулицею.

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Вже традиційно попереду колони йде молода дівчина з портретом Бандери у руках. Разом з тим, на початку колони учасники смолоскипної ходи тримають два величезні чорно-білі портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.

Також колону супроводжує ветеран Української повстанської армії з Білої Церкви Теодор Дячун.

На початку колони активісти несуть величезний червоно-чорний стяг. Ще п'ятеро активістів йдуть та б'ють в барабани.

В учасників ходи - державні та червоно-чорні прапори, також прапори "Свободи", Конгресу українських націоналістів та інші.

Вони несуть банери з написами "Переможемо другий Хазарський каганат", "Наша релігія - націоналізм! Наш пророк - Степан Бандера!" та інші.

Раніше у поліції повідомили, що 700 правоохоронців, з яких 250 військовослужбовці Національної гвардії охоронятимуть масові заходи у Києві з нагоди 108-ї річниці від дня народження одного із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху.