Президент України Петро Порошенко назвав шість книг, які вразили його у 2016 році та які, на його думку, варті уваги.

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Про це він написав у Twitter.

Це “Спогади” Павла Скоропадського, “25 перемог України” Олександра Палія, “Тамплієри” Сергія Жадана, “Secondhand time” Svetlana Alexievich, Антологія української поезії ХХ століття від видавництва “А-ба-ба-га-ла-ма-га” та «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930» Тетяни Філевської.