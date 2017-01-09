Політв'язня Клиха етапують з Грозного до Челябінська – нардеп

Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно мені стало відомо, що хворого політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська де ні в чому невинний українець має відбувати 20 річне ув'язнення», - написав депутат.

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Також він зауважив, що Микола Карпюк, якого етапувати з Грозного до Володимира для відбування покарання ще місяць тому, досі не прибув до місця призначення, і його місце знаходження наразі невідоме.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь.

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Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров’я Клиха.

22 жовтня 2016 року член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув’язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів унаслідок тортур.

Адвокат Карпюка Ілля Новіков повідомив, що 26 грудня Карпюка відправили у розпорядження Владимирського УФСІН (управління федеральної служби виконання покарань) з Іжевська. За його словами, Карпюка етапували із СІЗО в Грозному 5 грудня до Владимирського централу - ФКУ Т-2 УФСІН Владимирської області. Станом на 29 грудня його туди ще не привезли.

«Як мінімум два тижні, до кінця новорічних канікул у Росії, ми не будемо знати, де Карпюк і що з ним», - наголосив адвокат.