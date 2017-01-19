У Львові стартував конкурс крижаної скульптури (фоторепортаж)
14:02, 19 січня 2017Суспільство
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У Львові майстри створення крижаних скульптур продемонструють свої роботи та змагатимуться за перемогу в конкурсі.
У Львові кригу перетворюють на витвори мистецтва / Фото УНІАН
Як повідомили у Львівській міськраді, участь у конкурсі візьмуть шестеро скульпторів, які створюватимуть мистецькі витвори з криги.
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Тема цьогорічного конкурсу - "Крижана пісня".
Ім'я переможця конкурсу оголосять 19 січня.
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