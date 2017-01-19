У Львові стартував конкурс крижаної скульптури (фоторепортаж)

14:02, 19 січня 2017
Суспільство
424 0

У Львові майстри створення крижаних скульптур продемонструють свої роботи та змагатимуться за перемогу в конкурсі.

У Львові кригу перетворюють на витвори мистецтва / Фото УНІАН

Як повідомили у Львівській міськраді, участь у конкурсі візьмуть шестеро скульпторів, які створюватимуть мистецькі витвори з криги.

Читайте такожНа Одещині зліпили найбільшого сніговика в Україні (фото)

Тема цьогорічного конкурсу - "Крижана пісня".

Ім'я переможця конкурсу оголосять 19 січня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львів#мистецтво