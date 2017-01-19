У Львові стартував конкурс крижаної скульптури (фоторепортаж)

У Львові майстри створення крижаних скульптур продемонструють свої роботи та змагатимуться за перемогу в конкурсі.

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