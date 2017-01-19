"Блокпости на дорогах та колони техніки": на півдні України стартують військові навчання

10:32, 19 січня 2017
Суспільство
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На території Одеської і Миколаївської областей стартують навчання з бойової готовності органів військового управління та військових частин.

Фотоілюстрація / REUTERS

Як повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, у зв'язку з навчаннями матимуть місце пересування колон військової техніки, розгортання блокпостів на шляхах руху та інші заходи.

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"Просимо з розумінням ставитися до певних незручностей, які можуть виникнути через проведення запланованих заходів. Також звертаємося з проханням не створювати підрозділам зайві труднощі у виконанні поставлених завдань та зберігати спокій", - додали у ВМС ЗСУ.

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Теги: #навчання#ВМС ЗСУ