"Ви не можете обманювати людей": у Києві активісти попросили Трампа не кидати Україну (фото)
16:13, 20 січня 2017Суспільство
692 0
Біля посольства США в Києві активісти вітали Дональда Трампа зі вступом на посаду і попросили не забувати Україну.
У Києві активісти вийшли з плакатами до будівлі посольства США / УНІАН
Близько двох десятків людей тримали плакати «Трамп, ласкаво просимо в Україну!», «Трамп - мир для України», «Ви не можете обманювати людей. Принаймні, не можна робити це протягом довгого часу», «Політична психологія майбутнього».
Читайте такожНайбільше читачів УНІАН у 2016 році вразили е-декларації чиновників, перемога Трампа та націоналізація ПриватБанку - опитування
Як відомо, у Вашингтоні почалися перші урочисті заходи, присвячені інавгурації 45-го президента США. Трамп з дружиною Меланією прибув на літаку в місто, взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському національному кладовищі і прибув на інавгураційний концерт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter