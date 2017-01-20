"Ви не можете обманювати людей": у Києві активісти попросили Трампа не кидати Україну (фото)

Близько двох десятків людей тримали плакати «Трамп, ласкаво просимо в Україну!», «Трамп - мир для України», «Ви не можете обманювати людей. Принаймні, не можна робити це протягом довгого часу», «Політична психологія майбутнього».

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Як відомо, у Вашингтоні почалися перші урочисті заходи, присвячені інавгурації 45-го президента США. Трамп з дружиною Меланією прибув на літаку в місто, взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському національному кладовищі і прибув на інавгураційний концерт.