Названо дату жеребкування країн-учасниць Євробачення-2017

Про це повідомляє прес-служба телеканалу UA: Перший.

Як зазначається, цього ж дня, 31 січня, відбудеться і церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку від Президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак.

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За даними прес-служби, до ключа Євробачення, який поєднує в собі символіку міст, що приймали пісенний конкурс, Ерландссон Слорак додасть під час церемонії новий елемент, який символізуватиме Стокгольм.

Згідно з повідомленням, перша частина процедури жеребкування відводиться на визначення того, у якому з півфіналів голосуватимуть країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) і країна-господарка цьогорічного конкурсу (Україна), які щороку автоматично проходять до фіналу.

Наступним кроком стане розподілення між двома півфіналами ще 37 учасників міжнародного пісенного конкурсу 2017 року. Таким чином буде визначено, представники яких 18 країн виступатимуть у першому півфіналі Євробачення-2017, а представники яких 19 країн – у другому. Точний порядок виступів буде визначено продюсерами шоу пізніше.

Зрештою до фіналу Євробачення пройдуть по десять країн із кожного півфіналу. Загалом, разом із "Великою п’ятіркою" і країною-господаркою цьогорічного конкурсу, за перемогу змагатимуться 26 учасників. За процедурою жеребкування та її належним виконанням згідно з правилами Євробачення стежитимуть представники Наглядової ради пісенного конкурсу

По завершенню жеребкування анонсовано прес-брифінг.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу Євробачення-2017 став Київ. Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).