Нардеп повідомив про відкриття пункту збору гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Євген Дейдей.

"Сьогодні і завтра на базі полку за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 6, буде проходити збір теплих речей, продуктів харчування, ліків та інших предметів першої необхідності", - повідомив нардеп.

Також він заявив, що завтра о 17:00 буде відправлена перша машина з допомогою.

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"Я прошу вас не бути байдужими! Я знаю, що всі втомилися і виснажилися, але зараз від нас залежить життя сотень дітей і старих, наших братів, які побачили війну в обличчя", - додав Дейдей.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріл залишилося без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10:00 до 17:00, і ремонтні бригади починають відновлення об'єктів. Проте пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов в наступ під Авдіївкою.