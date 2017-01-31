Суд заарештував екс-голову правління банку "Михайлівський" з можливістю внесення застави

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець.

Підозрюваного було приводом доставлено до суду слідчими столичної прокуратури спільно з співробітниками Служби безпеки України.

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«У ході судового засідання прокурором були наведені беззаперечні докази неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, а також наявності ризиків ухиляння його від слідства. Суд, врахувавши наведені обставини, підтримав позицію прокуратури та змінив екс-голові правління банку «Михайлівський» запобіжний захід», - написала Максимець.

Дорошенка було взято під варту одразу після оголошення рішення.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 23 травня 2016 року заявив про рішення віднести банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені ним сумнівні операції з депозитами фізичних осіб.

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У серпні Нацполіція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Дорошенка, підозрюваного у розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пізніше суд змінив Дорошенку запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

30 січня стало відомо, що суд дав дозвіл на затримання Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

Раніше, 27 січня, Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри (крім розкрадання майна, йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства). Дорошенко стверджував, що він був госпіталізований каретою швидкої допомоги до лікарні, де перебував у з четверга, і не планував переховуватися від слідства.