У Черкасах міліціонери викрили 70-річного сутенера

70-річного пенсіонера, який займався сутенерством, затримали в Черкасах місцеві правоохоронці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, УМВС в Черкаській області Іван АФАНАСЬЄВ.

За його словами, підприємливий дідусь, помітивши, що адміністрація сауни регулярно відганяє повій від свого закладу, запропонував їм свою допомогу: стояти замість них під стінами сауни і знаходити клієнтів. Після цього він доставляв повій.

І.АФАНАСЬЄВ зазначає, що за кожний виклик повії платили пенсіонеру 60 грн. На допитах він зізнався в скоєному і заявив міліціонерам, що не знав, що шукати клієнтів для повій не можна. Більше того, він навіть звинувачував міліціонерів у тому, що вони не попередили його про це.