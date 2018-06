Указ Трампа про захист США від іноземних терористів змінив порядок отримання віз для українців

Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України в соціальній мережі Facebook.

«У зв’язку з оприлюдненням указу президента США «Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів» (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) від 27 cічня 2017 року повідомляємо, що статтею 8 указу вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США для аплікантів, термін дії попередньої американської візи яких закінчився більше ніж рік тому перед датою подання документів на наступну візу", - заявили у відомстві.

Водночас, сказано, що оформлення американських віз громадянам України протягом року після закінчення терміну дії попередньої візи відбувається без проведення особистого інтерв’ю.

«Оформлення віз для в’їзду до США громадянам України, які вперше подають документи на американську візу, або термін дії попередньої візи закінчився понад рік тому, відбувається за умови особистої присутності в консульстві США та проведення співбесіди з уповноваженим працівником американського консульства», - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Трамп призупинив на невизначений термін прийом сирійських біженців у країну, а також заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн.

Згідно з указом, США призупиняють програму прийому біженців на 120 днів для з'ясування ефективності діючих правил. Також наголошується, що США приймуть не більше 50 тисяч біженців у 2017 фінансовому році. При цьому пріоритет надаватимуть біженцям, які переслідуються з релігійних мотивів.