У Києві піймали "серійного аноніма", який тероризував школи і дитсадки повідомленнями про мінування

Співробітники СБУ затримали аноніма, який наприкінці минулого року здійснив 16 телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру про мінування різних об’єктів, розташованих на території Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Анонім телефонував до лікарень, шкіл, дитячих садків, автовокзалів, готелів, сільрад та вимагав сплатити кредитні заборгованості перед однією з фінансових установ», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Харківській ОДА не знайшли вибухівку

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками карного розшуку київської поліції першого лютого затримали «телефонного терориста» в одному з офісів столиці.

«Правоохоронці вилучили у зловмисника мобільний телефон та сім-картку, з якої надходили анонімні повідомлення з погрозами терористичного характеру», - зазначили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії, у ході яких буде з’ясовано мотиви затриманого.

У відомстві повідомляють, що з урахуванням серійності злочину, йому загрожує позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Львові в поліцію звернувся мешканець одного з будинків по вулиці Володимира Великого. Чоловік розповів, що йому зателефонував анонім і повідомив, що в будівлі станеться вибух.

Правоохоронці обстежили багатоквартирний будинок та прилеглу до нього територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено.