ЗМІ розповіли, чому Межигір'я за два роки так і не змінило власника

За цей час з будинків в Межигір’ї лише зникають коштовні предмети, хоча об’єкт і перебуває під арештом, а в Генеральній прокуратурі ведеться слідство щодо його незаконного привласнення, йдеться у розслідуванні "Радіо Свобода".

Громадські борці з корупцією наголошують, що основна причина затягування процесу - неналежне, невчасне та неповне розслідування джерел походження активів Януковича.

За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дарії Каленюк, справа ускладнюється тим, що Віктора Януковича немає в країні, але є механізм заочного розслідування і суду, який дозволяє отримати вирок і конфіскувати майно.

"Розслідування і судові процеси можна було весь цей час вести і проти третіх осіб, зокрема щодо компанії "Танталіт", якій за документами належить більша частина об’єктів у Межигір’ї", - йдеться у розслідуванні видання.

Крім того, наголошується, що наразі жодна справа щодо осіб із санкційного списку не дійшла до суду. А нерухомість в Межигір’ї була заарештована через рік після відкриття доступу для широкого загалу.

"У нас може відкрити провадження щодо юридичних осіб кримінальне слідство, довести цю справу до суду і швиденько конфісковувати це майно. Насправді нічого не було зроблено. Через рік тільки після того, як Межигір’я було відкрите, воно було арештоване. Майно втрачає свою вартість, з’являється якимось чином на аукціонах в Лондоні. Це все має вирішуватись системно. Нинішня прокуратура не хотіла і не хоче цього вирішувати", – зазначили у Центрі протидії корупції.

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У ГПУ на критику відповідають, що не виключають, що "щось могли не охопити, не доробити", проте роблять все від них залежне в межах повноважень і чекають дозвіл Інтерполу на здійснення міжнародного розшуку.

У свою чергу в Transparency International заявили, що масштаб завдань щодо Межигір'я, які стоять перед правоохоронними органами України, не відповідає рівню їхньої компетенції та організаційних спроможностей.

Нагадаємо, у грудні минулого року ГПУ припинила розслідування щодо всіх колишніх високопоставлених чиновників, а також справи щодо "Межигір'я", пов'язані з заволодінням державним майном у великих розмірах, де серед інших підозрюється екс-президент Янукович.