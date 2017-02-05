Порошенко: Росії не дали спровокувати гуманітарну катастрофу в Авдіївці

Про це заявив президент України Петро Порошенко в Facebook.

Порошенко висловив вдячність «злагодженій роботі уряду, Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, волонтерам з усієї України, усім небайдужим, хто відгукнувся і допомагав постраждалим від обстрілів російсько-терористичних військ».

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Окремо президент адресував слова вдячності українським воїнам, які «зробили все можливе для того, щоби не дати Російській Федерації спровокувати гуманітарну катастрофу й дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту».

Також президент повідомив про те, що Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський доповів йому про відновлення електропостачання Авдіївки.