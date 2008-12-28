Для економії можна закрити установи, що дублюють функції держустанов

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА ініціює закриття ряду установ з метою економії бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА заявив на нараді у Житомирській ОДА.

При цьому він перерахував установи, які фактично дублюють функції державних органів і є кандидатами на закриття - обласний гендерний ресурсний центр, Центр адаптації осіб, що втратили соціально корисні зв’язки, комунальну аварійну рятувальну службу та інші. На думку керівника області, їх закриття дасть змогу зекономити бюджетні гроші.

Остаточне рішення з цього питання прийматиме сесія облради, - наголосив голова Житомирської облради Віталій ФРАНЦУЗ. Він закликав керівників різних рівнів "надмірно не захоплюватися святкуванням різних ювілеїв, які часом не мають жодного суспільного значення, однак вимагають серйозних фінансових витрат".

Окрім того, Ю.ЗАБЕЛА закликав сільськогосподарський та політичний актив області економічно витрачати кошти - скоротити надмірну кількість держслужбовців в Андрушівському, Баранівському, Житомирському, Коростишівському, Любарському, Овруцькому, Олевському та інших районах, не утримувати численну охорону на непрацюючих підприємствах, вжити інших заходів. На нараді губернатор також доручив підлеглим тримати під особливим контролем ситуацію з виплатою зарплати, тимчасово припинити видачу грошової винагороди держслужбовцям, а працівників фінансової сфери - забезпечити банки готівкою та відрегулювати безперебійну роботу банкоматів.