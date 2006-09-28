Янукович поставив собі задачу

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує суттєве уповільнення макроекономічних показників за останні півтора роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів.

«За останні півтора роки відбулося суттєве уповільнення усіх макроекономічних показників. Насамперед, ідеться про скорочення темпів росту промислового виробництва майже на 8%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, він зазначив, що внаслідок провальної зовнішньоекономічної політики різко зросли ціни на енергоносії, а негативне сальдо торгівлі товарами на кінець липня становило 3,2 млрд. доларів.

«Ще раз підкреслюю, я б не хотів, щоб це сприймалося як докори нашим попередникам, бо тут є і застарілі проблеми, які накопичувалися роками», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що уряд свідомо не шукав відповіді на запитання “хто винен”, а поставив собі завдання покращення економічної ситуації».