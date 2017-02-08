Аваков відмовився показати фотороботи підозрюваних у вбивстві Шеремета

Про це під час прес-конференції заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відповідаючи на запитання головного редактора "Української правди" Севгіль Мусаєвої, пише видання.

"На відео ви не можете побачити обличчя жінки (вбивці – УНІАН). Ми навмисне його замазали", - сказав Аваков.

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За його словами, слідство триває, а оприлюднення фотороботів означатиме, що поліція зайшла в глухий кут. "Ми не стоїмо в глухому куті. Я колись сказав, що якщо ми оприлюднимо фотороботи вбивць, це означатиме, що ми у глухому куті. Ми на цьому брифінгу не показуємо фотороботи, більше того, закриваємо обличчя однієї із підозрюваних", - заявив глава МВС.

Заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко зазначив, що прийнято рішення не давати детальнішої інформації.

На запитання щодо заяв нардепа Антона Геращенка про те, що замах на нього скоїла та сама група осіб, що і вбивство Шеремета, Вакуленко підтвердив, що це була особиста думка Геращенка, який не має доступу до матеріалів справи.

Аваков додав, що була "особиста інтерпретація" Геращенка. "Ні прем’єр, ні президент, ніхто, за винятком присутніх тут осіб-членів слідчої групи і процесуального прокурора, не мають деталей цього слідство. Ми його навмисне засекретили", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.