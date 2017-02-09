Центр протидії корупції: двоє недоброчесних прокурорів залишилися на своїх посадах

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит Центру протидії корупції.

«У ГПУ визнали, що Алфімов «вчинив проступок, який порочить працівника прокуратури». Стосовно слідчого провели службове розслідування, в результаті якого Алфімов продовжив роботу в органах прокуратури та зберіг посаду. За висновками службового розслідування вказаний факт знайшов своє підтвердження, у зв'язку з чим генеральним прокурором України наказом від 28 жовтня 2016 року Алфімова притягнуто до дисциплінарної відповідальності – оголошено догану», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за інформацією ГПУ, прокурору Сергію Стороженку, який не вказав в декларації за 2015 рік власні фірми, оголошено застереження про припинення неетичної поведінки. «Колега слідчого Алфімова – прокурор-утікач Стороженко з відділу Генпрокуратури, що наглядає за співробітниками Державної фіскальної служби, не вказав ані в анкеті доброчесності, ані у своїх паперових деклараціях за 2013-2015 роки десятки тисяч гривень внесків до статутного капіталу власних компаній. Щоправда, в електронній декларації за 2015 рік частки у цих фірмах уже задекларовані», - сказано у повідомленні.

Щодо прокурора Стороженка також була проведена службова перевірка та в результаті «застосовано застереження про припинення неетичної поведінки з попередженням про можливість застосування дисциплінарного стягнення».

Таким чином, як наголосили у Центрі протидії корупції, «замість звільнення обидва недоброчесні прокурори залишилися при своїх посадах, а анкети доброчесності виявилися фікцією та гучним піаром генпрокурора».

Як повідомляв УНІАН, старший слідчий ГПУ під час проведення обшуку у домоволодінні голови однієї з сільських рад Черкаської області, підозрюваного в одержанні майже 5 млн грн хабара, заволодів майном сільської ради – талонами на пальне (усього на 330 літрів бензину марки А-92). Талони правоохоронець в подальшому неодноразово використовував для власних потреб.

Прокурору інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Національним антикорупційним бюро України досудове розслідування у кримінальному провадженні проти слідчого завершено 25 січня.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк із неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В економічному департаменті ГПУ, де працює прокурор, займає посаду і скандальний прокурор Дмитро Сус.