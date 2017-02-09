У Мінську на книжковому ярмарку росіян змусили прибрати книги про "Гіві" та "Моторолу" (фото)

Так, видавництво "Книжковий світ" представило книги "Лицарі Новоросії. Хроніки Кореспондента легендарного Мотороли" Геннадія Дубового і "Донбас: від Слов'янська до Дебальцеве" Михайла Полікарпова, на обкладинках яких вже ліквідовано в захопленому бойовиками Донецьку "Гіві" (Михайло Товстих) і "Моторола" (Арсен Павлов). Літературу, що розпалює міжнаціональну ворожнечу, вже прибрали зі стендів, повідомляє білоруське Радіо Свобода.

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"Людей попередили, що ці книги в нашій країні небажані, в Білорусі є список екстремістської літератури, забороненої. При нас прибрали і начебто все зрозуміли", – повідомив співрозмовник агентства.

"Оглядаємо ми не тільки російські стенди, але і всі інші. Будемо й далі відстежувати", – додав представник видавництва-організатора виставки "Макбел".

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який складається на озброєнні в Росії.

Бойовика Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня 2016 року.