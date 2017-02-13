Справу проти ректора-хабарника НАУ Харченка направили до суду

САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимиром Харченком та іншими особами хабара в розмірі 100 тис. євро.

Про це САП повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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«У кримінальному провадженні за підозрою колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету, керівника одного із адвокатських об’єднань м. Києва та колишнього високопосадовця Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці, у вимаганні та отриманні 26.08.2016 неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету, після ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування, яке тривало з кінця грудня 2016 року, 10.02.2017 складено та затверджено прокурором обвинувальний акт, який з відповідними додатками направлено до суду для розгляду», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України разом з прокурорами САП та співробітниками Служби безпеки України затримали т.в.о. ректора НАУ Володимира Харченка під час одержання частини хабара у розмірі близько 3 млн грн (100 тис. євро).

Під час обшуку за місцем його проживання детективи НАБУвилучили готівку на загальну суму близько 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тис. доларів США, 70 тис. євро, 3 тис. фунтів стерлінгів, інша валюта), а також 9 злитків золота масою від 2 до 20 грам.

27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та адвокату-посереднику було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наприкінці минулого року у САП заявили, що у справі скандального Харченка з'явився ще один фігурант, а саму справу САП планує до кінця року закінчити розслідування справи щодо колишнього т.в.о. ректора Національного авіаційного університету (м. Київ).