Українофоб Охлобистін готовий "за призовом" воювати на боці бойовиків проти України

"Навряд чи я б став медиком, тому що я не медик. Навряд чи замполітом, бо не маю відповідної освіти. Що-небудь пересічне, як всі звичайні люди. Я людина проста", - прокоментував Охлобистін можливу участь у війні на Донбасі на боці бойовиків, пише Говорит Москва.

При цьому актор-українофоб підкреслив, що готовий вступити в ополчення тільки за призовом.

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«Я ж священнослужитель, хоч і під забороною, мені не можна носити зброю. Якщо б це не перешкоджало... Загалом, якщо відбудеться якийсь призов, виникне необхідність, то можна не сумніватися. Це ж праве діло, як боротьба з фашизмом. Але мені здається, що ефективніше я тут», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський письменник Захар Прилєпін вступив в ряди бойовиків на Донбасі - з жовтня 2016 року займає посаду "заступника командира батальйону" по роботі з особовим "ДНР".