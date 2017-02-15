У Харкові через відсутність двох адвокатів розгляд справи Штепи перенесли на 13 березня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 15 лютого, ухвалила колегія суддів Комінтернівського райсуду Харкова.

Під час розгляду секретар судового засідання повідомила, що до канцелярії надійшла заява від адвокатів Штепи Дмитра Марченка та Олександра Тананакіна з проханням перенести засідання у зв’язку із зайнятістю в інших судових процесах.

Підсудна Штепа у свою чергу звернула увагу суду на те, що адвокати попереджали суд про зайнятість ще під час попереднього слухання 3 лютого, коли призначалася дата цього засідання. Крім цього, вона, звертаючись до суду, попросила призначити наступне засідання пізніше 9 березня. За словами Штепи, до цього часу вона проходитиме лікування.

«У мене такі статті, що я не можу без адвокатів дати добро (продовжувати засідання – УНІАН). Я ще хотіла попросити. Із понеділка, 20 числа, мені призначений курс лікування на 14 днів, до 9 березня. Я би дуже хотіла попросити вас, щоб наступне засідання суду було одразу після 9 березня», - сказала Штепа.

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Представники прокуратури не заперечували проти перенесення засідання через відсутність захисників.

Порадившись на місці, суд оголосив у засідання перерву до 14:30 понеділка, 13 березня.

«Суд ухвалив відкласти підготовче судове засідання у зв’язку з наданою заявою захисників, а також враховуючи думку обвинуваченої. Наступне засідання – 13 березня о 14:30», - сказала головуючий суддя.

Довідка УНІАН. Екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.