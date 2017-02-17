"Грошей нема": Мінфін відмовив у компенсації власникам зруйнованого житла в зоні АТО

«На сьогодні нормативно-правові акти, які б регулювали порядок, критерії та розміри відшкодування фізичним особам шкоди, завданої внаслідок бойових дій відсутні, а тому вирішити питання щодо виділення з державного бюджету коштів на відшкодування (компенсації) витрат громадянам, у яких повністю або частково зруйновано житло внаслідок бойових дій, немає законодавчих підстав», - у відповіді Міністерства фінансів України на інформаційний запит Главкому.

Читайте такожПонад 10 штурмів та 7,5 тисяч випущених боєприпасів: у СЦКК розповіли, що Авдіївка пережила за останні п'ять діб

Водночас у Міністерстві наголосили, що, згідно з підпунктом 4 пункту 24 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу визначено, що залишки коштів місцевих бюджетів на територіях, яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, зараховуються до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей.

При цьому переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок цього спецфонду, затверджуються обласними військово-цивільними адміністраціями за погодженням із Комітетом Верхової Ради з питань бюджету.

Однак, як зазначається, до таких переліків не можуть бути включені об’єкти і заходи на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи держвлади тимчасово не здійснюють своїх повноважень та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.