Через брак газу зупинився аміачний завод концерну «Стирол»

Внаслідок браку газу для нормального виробничого циклу зупинено аміачний завод концерну «Стирол» (Горлівка, Донецька область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції начальник Головного управління промисловості та інфраструктури Донецької облдержадміністрації Віталій КІЖАЄВ.

За його словами, 8 січня «аміачний завод став».

В.КІЖАЄВ зазначив, що в регіоні інші підприємства хімічної і металургійної промисловості також переведені на інший режим роботи, і виробництво там іде «на тихому ходу».

«У зв`язку з браком газу було прийняте рішення про обмеження подачі газу насамперед промисловим підприємствам, - пояснив В.КІЖАЄВ. - Зараз на 50%, чи навіть більше, скорочено подачу газу промисловим підприємствам, збережена подача тільки енергоцентралям, які опалюють житловий сектор».