Шевченківська премія: стали відомі лауреати 2017 року

Про це повідомив член Шевченківського комітету Ростислав Семків.

Серед претендентів на премію були Віталій Портников (публіцистичний цикл у двох книгах: "Богородиця у синагозі" і "Тюрма для янголів"), Василь Портяк (книга "Охоронителі діви"), Андрій Содомора (книга "Поезія. Проза"), Андрій Цаплієнко (збірка оповідань "Книга змін", серія телесюжетів з лінії фронту), Іван Яцканин (книги "Мить блискавки" і "Пора вузеньких вулиць").

У номінації "Музичне мистецтво" перемогла Богдана Фроляк за симфонію-реквієм "Праведная душе...", хорову кантату "Колір" і музичний твір "Присниться сон мені".

Премію в номінації "Візуальні мистецтва" отримав Микола Малишко за художній проект "Лінія".

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У номінації "Кіно" премію отримав Степан Коваль, який зняв анімаційний серіал "Моя країна – Україна".

Розмір Шевченківської премії в 2016 році склав 192 тисячі гривень. Присуджує її президент України на підставі рекомендацій Комітету премії. Нещодавно президент оновив склад комітету, куди входять 24 діячі культури і мистецтва. Головою комітету є письменник Юрій Щербак.